Sport.quotidiano.net - Juve, Giuntoli fissa gli obiettivi: “Stare nelle prime quattro”

Torino, 3 dicembre 2024 – Le assenze hanno tolto qualche punto e per ora lavuole volare basso. La parola Scudetto verrà forse menzionatasacre stanze, ma fuori no. Almeno non ora. Al Galà del Calcio Aic il Football Director Cristianoha usato la sua proverbiale strategia comunicativa, quella che spesso mescola le carte, crea una piccola cortina fumogena. E’ successo l’anno scorso quando pubblicamente non veniva messo in discussione Max Allegri, oppure sulle strategie di mercato estivo, abilmente tenute nascoste tra le pieghe delle sue dichiarazioni. E allora si torna un po’ ai vecchi, per poi riparlarne più avanti: obiettivo: “Penalizzati dalle assenze” Per ora ladi Thiago Motta è sesta e ha già accumulato un ritardo di sei punti dalla capolista Napoli, che peraltro non ha le coppe europee e quindi non avrà la fatica infrasettimanale.