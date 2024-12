Inter-news.it - Inter-Parma, conferme in blocco per Inzaghi. La probabile formazione

L’di Simone, dopo lo shock di Firenze con il malore di Bove, torna a San Siro e ospita ildi Pecchia che si è rivelata la vera mina vagante di questa Serie A. LAVORO – Con ilin arrivo a San Siro, Simonesi prepara alla sfida di campionato contro i gialloblu di Pecchia che nella scorsa giornata ha perso Charpentier per la rottura del tendine d’Achille. Il tecnico dell’dovrà fare a meno di Pavard e in caso di recupero di Francesco Acerbi, l’ex Lazio prenderà il posto di Alessandro Bastoni che arriva da un lungo carico di partite. In difesa invece si dovrebbe rivedere Stefan de Vrij e Yann Bisseck a protezione di Sommer.si affida ai big.in– A centrocampo invece, si vedrà un’riposata e con gli stessi uomini visti nei primi 15 minuti dalla gara contro la Fiorentina.