Rompipallone.it - Inter, crolla ogni speranza: Inzaghi deve dire addio al giocatore, c’è l’annuncio

Leggi su Rompipallone.it

L’rinunciare al calciatore tanto seguito:conferma la situazione del, chiudendopossibilità per i nerazzurri.Con il calciomercato che incombe, tutte le squadre sono vigili sulle occasioni di mercato. Ne sa qualcosa Beppe Marotta che continua a lavorare con l’obiettivo di rafforzare il nucleo italiano dell’. Come dimostrato dagli acquisti di Acerbi, Bastoni, Dimarco, Barella e Frattesi, ilttore sportivo punta a integrare la rosa con giovani talenti azzurri.Tra i profili seguiti conesse figura il nome di Samuele Ricci, presente da tempo sul radar nerazzurro. Sotto la guida attenta e determinata di Ivan Juric, Samuele Ricci si è affermato come uno dei giovani centrocampisti più talentuosi e promettenti del panorama calcistico italiano e sta continuando a crescere con Vanoli.