Ilnapolista.it - I soccorritori di Bove: «Il problema era ampio, durante il trasporto è stato defibrillato»

Leggi su Ilnapolista.it

Il calcio ieri èscosso dal malore di Edoardoche ha lasciato sgomenti tutti i calciatori in campo per la sfida tra Fiorentina e Inter. I minuti prima che i soccorsi arrivassero dal calciatore e lo portassero via in ambulanza sono apparsi infiniti e hanno anche mosso alcune perplessità. Da più parti si è avuta l’impressione che l’ambulanza tardasse troppo ad entrare in campo.Giovanni Ghini, presidente della Fratellanza militare di Firenze a cui fa capo l’ambulanza che ha trasportato il giocatore della Fiorentina al policlinico, ha provato a spiegare la situazione:«Dal momento della caduta in campo diad averlo messo sull’ambulanza sono passati 4 minuti. Ildallo stadio all’ospedale di Careggi è durato altri 4 minuti. È entrato in sala rossa a Careggi dopo 13 minuti dall’episodio: parliamo di unche noi definiamo ‘tempo-dipendente’, da parte nostra c’è stata organizzazione e non improvvisazione.