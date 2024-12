Isaechia.it - Guillermo Mariotto rompe il silenzio dopo aver abbandonato in diretta lo studio di Ballando con le Stelle 19: “Se Milly mi vorrà…”

Nel corso della decima puntata della diciannovesima edizione dicon leha lasciato improvvisamente lo.La fuga del giurato dal dance show diCarlucci non è passata inosservata ai telespettatori, che si sono chiesti il motivo del suo abbandono. In aggiunta, alcune foto diinsieme ad Amanda Lear (ballerina per una notte) e i suoi ballerini nel dietro le quinte della trasmissione hanno alimentato la curiosità del pubblico. Raggiunto dall’AdnKronos, lo stilista ha spiegato didovuto far fronte ad un’urgenza verificatasi nella maison che dirige.“Nessuna fuga dacon le, ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi“, ha chiaritoche ha dovuto sostituire la première della maison Gattinoni.