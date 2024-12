Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari nel GP di Abu Dhabi. Sarà il 16° assalto a una pista maledetta!

Domenica 8 dicembre 2024 calerà il sipario sul 75° Mondiale di Formula Uno. Ormai è diventata consuetudine chiudere la stagione con il Gran Premio di Abu, appuntamento mediorientale che rappresenta in tutto e per tutto la nemesi.La Scuderia di Maranello non ha vinto nessuna delle 15 edizioni dell’evento andate sinora in scena. Si tratta di un dato clamoroso e privo dinella storia del Cavallino Rampante, il cui rapporto con la gara degli Emirati Arabi Uniti è pertanto pessimo.I migliori risultati sono cinque secondi posti, artigliati da Fernando Alonso nel 2011 e nel 2012, da Sebastian Vettel nel 2018 e da Charles Leclerc nel 2022 e 2023. Inoltre, è eclatante notare come nessuna Rossa si sia mai qualificata in pole position! Insomma, se c’è unache respinge la, quella è Yas Marina.