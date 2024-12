Ilrestodelcarlino.it - Diss Gacha ospite di l’8 per il futuro

L’8 per ildella commemorazione per le sei vittime della strage di Corinaldo. Come ogni anno, Cogeu (comitato genitori unito), l’8 dicembre celebra la ricorrenza in qualità della giornata nazionale del divertimento sicuro. La giornata si aprirà alle 9 a Fano, con una santa messa che sarà celebrata in cattedrale. Alle 11 ci si sposta in sala Verdi dove dopo i saluti istituzionali a cui prenderanno parte oltre al sindaco di Fano e il presidente dell’Assemblea Legislativa delle Marche, alcuni deputati e senatori con cui sarà aperta una tavola rotonda. Al termine dell’incontro ci sarà la consegna del Premio di laurea istituito dall’associazione e poi dalle 17,15 alle 20,30 l’appuntamento è al Mamamia con il pomeriggio all’insegna del divertimento in sicurezza: play safe, dance free a cura di ScuolaZoo e poi l’esibizione del 23enne rapper torinese.