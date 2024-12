Ilrestodelcarlino.it - De Pascale in pista per la F1 a Imola: “Il Gp è una priorità assoluta, faremo di tutto per tenerlo”

, 3 dicembre 2024 – “non può e non deve perdere il Gran premio di Formula 1. Ci batteremo con tutte le nostre forze per evitare che ciò accada”. Il nuovo presidente della Regione, Michele de, spinge la candidatura dell’Enzo e Dino Ferrari fuori da quei box nei quali era finita ormai da alcuni giorni, da quando cioè Monza ha annunciato il rinnovo del proprio contratto con il Circus fino al 2031. “La Regione faràciò che è nelle sue possibilità per mantenere la Formula 1 a– assicura de, confermando in questo senso la linea già espressa nelle scorse settimane, quando verso la fine della campagna elettorale era arrivato al centro sociale La Tozzona per un’iniziativa del Pd –. E lo vogliamo fare dialogando con il Governo. Per noi il Gran premio è una”.