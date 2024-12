Iltempo.it - "Con taglio nomenclatore salute a rischio". L'attacco dell'Uap

L' Uap, Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata, con le sue 27.000 strutture sanitarie capillarmente distribuite su tutto il territorio nazionale, e oltre 350.000 dipendenti che rischiano la perdita del proprio posto di lavoro, vuole ancora una volta porre in evidenza la circostanza che i tagli del nuovotariffario, fermo da 26 anni nonostante l'aumento del costoa vita, sembrano rispondere a interessi di lobby o multinazionali. «Al riguardo - esemplifica Uap - basti fare degli esempi: un Ecocolor doppler arterioso e/o venoso arti inferiori verrà rimborsato 47,00 euro», spiega Uap in una nota, sottolineanco che «il precedente tariffario prevedeva un rimborso di 87,80 per ciascun esame (43,80 x 2). In sostanza, con il nuovo tariffario il costo di 47,00 euro sarà previsto per eseguire tutti e due gli esami al posto di uno solo, come era previsto prima.