Caso Bove il medico della Lazio | In Serie A c’è un calciatore non idoneo a giocare

InA, in questo momento, gioca un“non”. Uno a rischio di avere problemi di cuore. Lo dice in un’intervista al Messaggero il professor Ivo Pulcini, l’espertissimo responsabile. Ne parla ovviamente tornando sul grande spavento per. Pulcini dice: “Nel 2019 io visitai un giocatore importantissimo, che adesso va per la maggiore e gioca inA, ma io non lo ritennia calcio”. Il suddetto giocatore, scrive il Messaggero, venne poi valutato in tre cliniche diverse perché lalo voleva a tutti i costi, ma niente. Chi è? Nell’intervista non si fa il nome.Però Pulcini dice anche che spesso l’idoneità “dipende dalle valutazioni soggettive dei medici e dalla propria esperienza sul campo”.Il primo giocatore a fiondarsi super aiutarlo è stato Danilo Cataldi.