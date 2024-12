Caos Stellantis Elkann dice no all’audizione in Parlamento | Prima il tavolo con il ministero delle Imprese

Leggi su Open.online

Dopo l’addio di Carlos Tavares, tutte le attenzioni politiche sul futuro diricadono sul presidente John. L’erede della famiglia Agnelli dovrà ricostruire i rapporti con ile il governo italiano, ai minimi termini per le scelte industriali difese dall’ormai ex amministratore delegato. Con il ministroAdolfo Urso c’è stato un colloquio già ieri, 3mbre. Durante la conversazione, sostiene l’esponente del governo Meloni, «sono emerse le condizioni per essere fiduciosi di poter condividere un piano Italia che vede il nostro Paese al centro dello sviluppo dell’auto europea». Non solo. Urso aggiunge che «adesso anchecondivide la necessità di rivedere il percorso di decarbonizzazione». Tra gli esponenti di maggioranza che, invece, non usano un approccio conciliante c’è Matteo Salvini.