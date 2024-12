Ilfattoquotidiano.it - “Bigliettopoli”, archiviate le accuse all’ex senatore Pd Stefano Esposito. La Consulta aveva reso inutilizzabili le sue intercettazioni

Il gip di Roma, su proposta del pm, ha archiviato l’indagine per corruzione e traffico d’influenze a carico dell’exrenziano del Pd, accusato di scambi di favori con l’imprenditore Giulio Muttoni – ex patron di una società organizzatrice di spettacoli musicali – nel procedimento chiamato ““. Il fascicolo era stato aperto dalla Procura di Torino e poi spostato nella Capitale per decisione della Cassazione. Il destino dell’inchiesta è stato indirizzato in modo decisivo da una sentenza della Corte costituzionale, che a dicembre 2023 ha annullato il decreto di rinvio a giudizio emesso nei confronti di, giudicandole sue numerosissimedepositate agli atti (132 dialoghi) in quanto acquisite senza autorizzazione del Parlamento.