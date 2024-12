Lanazione.it - Basanisi, Greselin e Maldonado. La Pistoiese ha scelto la qualità

Leggi su Lanazione.it

Secondo urrà di fila, terzo nelle quattro gare sotto la gestione Villa e una classifica che pian piano inizia a farsi meno grigia. Sono queste alcune delle buone sensazioni con cui laha cominciato la settimana all’indomani della vittoria sul campo della Zenith Prato. Un match, quello del Lungobisenzio terminato col punteggio di 1-3, in cui la squadra arancione ha dato segnali positivi sia sul piano della condizione atletica che su quello delle trame di gioco. C’è comunque da dire che di fronte c’era un’avversaria che, numeri alla mano, non rappresentava un ostacolo insormontabile, ma la quale in fin dei conti non ha mai mollato la presa, provando anche a rientrare in partita con un finale tutto cuore e intensità. Ladal canto proprio è stata brava ad incanalare il match già dai primi minuti, trovando poi altre due reti che hanno chiuso anticipatamente la contesa.