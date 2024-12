Asl Roma 3, a Fiumicino il progetto europeo "Circe" per la promozione della salute infantile

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 dicembre 2024- Si svolgerà oggi presso l’ Aula Consiliare, del Comune di, dalle 11 alle 13, la presentazione di “”, ila cui partecipa, in collaborazione con il Comune di, la ASL3, che mira alla per lain età pediatrica e in particolare di quella dei ragazzi di età compresa tra 8 e 12 anni. L’iniziativa si svilupperà presso gli istituti scolastici diche aderiranno al, dove una squadra dell’Azienda sanitaria , si occuperà di promuovere attività diverse di informazione e sensibilizzazione sul temaprevenzione e sulladi stili di vita salutari.Saranno presenti in aula il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore alle Politiche sociali, Monica Picca, il Direttore Generale ASL RM3, Francesca Milito.