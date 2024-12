Tarantinitime.it - XII edizione del Microchipday 2024

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoIl Comune di Taranto promuove la dodicesimadel, un’iniziativa a favore della sicurezza e del benessere degli animali. L’obiettivo è quello di microchippare gratuitamente i cani e i gatti di proprietà che non sono ancora provvisti di microchip, con conseguente iscrizione nell’Anagrafe Canina Regionale.Il Comune si farà carico delle spese di microchippatura per 80 animali. Gli interessati possono presentare la domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 13 dicembre, compilando il modulo disponibile sul portale Sportello Telematico..Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita del Comune di Taranto ai numeri 099. 45 81 653 / 099. 45 81 126 o via email all’indirizzo ambiente@comune.