Lanazione.it - Tassa sui rifiuti. C’è il numero verde

È stato attivato dal Comune il800078552 per lo sportello della Tari. Le chiamate sono gratuite, per il cittadino sia da rete fissa che da cellulare. Ilè attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Contattando il call center, il cittadino può accedere a informazioni riguardo la Tari, senza recarsi agli sportelli. In particolare i contribuenti che contattano il, possono avere informazioni sulla propria posizione tributaria, sui pagamenti effettuati, sulle scadenze, oltre a ogni notizia sulla propria situazione. I contribuenti che hanno smarrito l’avviso di pagamento, o che, per disguidi postali, non lo hanno ricevuto, possono richiederne il duplicato che verrà inviato in tempo reale tramite email dall’operatore del call center. Inoltre i cittadini potranno chiedere informazioni generali sullaottenendo istruzioni per alcuni adempimenti come ad esempio l’attivazione della Tari, la cessazione, la variazione, la modalità per ottenere delle riduzioni, l’attivazione dei servizi on line.