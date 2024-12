Ilfattoquotidiano.it - “Soldi pubblici per pagare viaggi personali”, 4 indagati per peculato in Puglia: c’è anche l’ex dirigente dell’Agenzia regionale del Turismo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Usavanoper scopi. Un nuovo scandalo colpisce la Regione. La procura di Bari ha scoperto un “metodo collaudato” messo in piedi da quattro persone che sono indagate, in concorso tra loro e a vario titolo, per, riciclaggio, falso e autoriciclaggio. Tra loro ci sono due dipendenti, uno dei quali è deceduto, ovverodeldella Regionepromozione.Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Bari su richiesta della locale Procura, arriva al termine di una indagine che “ha permesso di disvelare un rilevante utilizzo di denaro pubblico per fini esclusivamenteda parte delgenerale ad interim (eamministrativo pro-tempore) poi deceduto,deldella Regione”, spiegano in una nota gli inquirenti.