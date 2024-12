Lanazione.it - Savino, dominio assoluto. Antropova e Nwakalor top

DEL BENE 3 REALE MUTUA CHIERI ’76 1DEL BENE SCANDICCI: Magnani (L2 ne), Herbots 5, Castillo (L1), Kotikova, Ognjenovic 2, Bajema ne, Graziani,16, Carol 10, Baijens ne,28, Mingardi 12, Gennari ne. All. Gaspari. REALE MUTUA FENERA CHIERI: Spirito (L1), Skinner 15, Lyashko ne, Alberti 5, Van Aalen 1, Anthouli 1, Bujis 3, Gicquel 12, Rolando, Carletti, Zakchaiou 2, Gray 4, Omoruyi 11, Guiducci. All. Bregoli. Arbitri: Cavalieri - Cesare Parziali: 25-16, 21-25, 25-18, 25-12 In un Palazzo Wanny gremito (2.466 spettatori) laDel Bene Scandicci stende Chieri con una superiorità schiacciante in ogni reparto, interrotta solo nel secondo set. Inuna delle migliori partite di questa stagione contop scorer (28 punti, 2 ace e 4 muri), Ognjenovic superba in regia, e con Carol eche hanno svettato a rete; quest’ultima eletta MVP con 16 palle a terra, 2 ace, 5 muri e il 64% in attacco.