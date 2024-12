Salvatore Esposito | Dovremmo essere il Piedone di noi stessi giusti e onesti

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –“Io credo che ognuno di noi debbaildi se stesso riuscendo aleale, giusto, onesto e impulsivo di fronte a determinate cose”, ma anche, “saper accettare i dolori del passato o imparare a far pace con parti di noi”. A dirlo all’Adnkronos è, che prende l’eredità di ‘’ per raccontare la storia dell’ispettore Vincenzo Palmieri, cresciuto, dopo l’uccisione dei suoi genitori, sotto l’ala protettiva del commissario Rizzo, interpretato da Bud Spencer nei film degli Anni 70. Oggi debutta su Sky Cinema e in streaming su Now ‘– Uno sbirro a Napoli’, serie in 4 episodi creata da Peppe Fiore e diretta da Alessio Maria Federici. Un’icona che pesa e una grande responsabilità sulle spalle di: “quando mi hanno proposto questa idea folle di riportare in vita, il lavoro che abbiamo fatto è quello di dare vita a questo supereroe perchéè un po’ come Batman.