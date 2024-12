On Radar IN SUPER ABILI | inclusività e sport al centro del nuovo incontro

Leggi su Dayitalianews.com

Nella Giornata internazionale dei diritti delle persone con distà, il think tank On(Fondazione Menarini) studia nuovi percorsi di inclusione sociale da realizzare attraverso loe dà la parola agli atleti che hanno sfidato eato i propri limiti.ROMA, 2 dicembre. Non sono i limiti che abbiamo a renderci diversi, è la nostratà nelarli che ci rende unici. Loparte da questo principio:are il limite, ovunque esso sia. Per questo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con distà, il ‘think tank’ Onindividua nelloun fondamentale strumento die lo pone aldel suo quintointitolato “In: cosa fare per rendere inabile ed inclusivamente esclusiva qualsiasi tipo dità”, in programma a Roma.