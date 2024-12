Oddo | In Italia c’è talento ma viene coltivato male In chi mi rivedo? Di Lorenzo e Theo Hernandez

Leggi su Sportface.it

“Inc’è un problema generazionale. C’è sempree ci sarà sempre, ma noto un cambiamento a livello sociale che porta quela non esserebene. Dobbiamo avere abbastanza lucidità per rinunciare a giocatori stranieri che non sono migliori dei nostri giovani. Quando giocavo, gli stranieri arrivavano, ma era gente di qualità. Ora ci sono molti che sono molto inferiori ai nostri giovani”. Ad affermarlo è Massimo, ex terzino campione del Mondo con l’, intervista dagli spagnoli di Marca. Poi si sofferma su un paio di su ex squadre: “Il Milan è in una situazione nuova, perché c’è stato un cambio di allenatore e sono arrivati giocatori nuovi. Manca la continuità, ma quando si cambia tanto c’è bisogno di tempo per adattarsi. Il problema è che l’allenatoremesso sempre in discussione.