Martìn: «Il mio mondiale con la Pramac vale 10 volte quello con la Ducati ufficiale»

“Questo titolo riguarda soprattutto la rottura delle barriere”, dice Jorge, neo-campione del mondo di MotoGp. Ha vinto con la, lanon. Dice al Mundo che c’è prima e un dopo una cosa così. “Più che l’essere spagnolo, che è il luogo in cui sei nato, la bandiera che porti e con orgoglio, è il fatto di averlo fatto in un team satellite, questo segna molto la MotoGP, perché sarà difficile rivedere una cosa del genere. Nessuno lo ha mai fatto. Per chi non capisce molto è una squadra di 12 persone contro una factory di 200. Ciò significa che ogni membro della mia squadrava 10. È chiaro che noi eravamo, ma lavoleva che la squadravincesse. Tutte le informazioni vanno in una direzione e non sono reciproche”.“Tutta la mia carriera è stata basata sulla crescita nonostante le avversità.