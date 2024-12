Danielebartocciblog.it - Malore Bove in Fiorentina-Inter: parla Prof. Oriano Mecarelli

Ieri durante la partitail calciatore Edoardoè caduto a terra per un. Il nuovo bollettino medico sul centrocampista dellaEdoardoè atteso nelle prossime ore. Inizialmente i media hannoto di crisi epilettica e manovre salvavita. A proposito deldia far chiarezza è ilessor, presidente della Fondazione LICE (Lega Italiana Contro l’Epilessia). “Quando per problemi cardiaci (arresto del ritmo, fibrillazione ventricolare, etc) il sangue non arriva più al cervello si perde conoscenza. E si possono avere anche piccole scosse cloniche agli arti, come quelle, più importanti, che si verificano nelle crisi epilettiche definite tonico-cloniche generalizzate. Anche nella più semplice sincope vaso-vagale (lo “svenimento” che accade in soggetti predisposti alla vista del sangue o per altre cause) si cade a terra e si possono verificare scosse.