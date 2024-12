Metropolitanmagazine.it - Le duck nails sono il trend Y2K (e fuori dagli schemi) che sta facendo impazzire TikTok

Il mondo delle unghie non smette mai di stupire, e l’ultima moda che sta spopolando suporta con sé un tocco di nostalgia e audacia: le. Questo stile di manicure, noto anche come unghie a ventaglio, stail giro dei social grazie alla Gen Z, che ha deciso di riportare in auge un look direttamente dai primi anni 2000. Ma in realtà stadiscutere di se perché un po’...Cosale?Lesi distinguono per la loro forma particolare: la punta dell’unghia si allarga in modo evidente rispetto alla base naturale, ricordando la zampa palmata di un’anatra (da qui il nome). Il design si ottiene con l’utilizzo di acrilico e un’estetica volutamente esagerata che rompe glitradizionali.Anche se questo stile non è una novità assoluta, il recente revival Y2K lo ha riportato sotto i riflettori, rendendolo un must-have per chi vuole distinguersi con un look