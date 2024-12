Formiche.net - L’Arabia Saudita entra nel programma Gcap? L’apertura di Italia e Regno Unito

Riad potrebbe prestore a far parte della cordata per il caccia di sesta generazione che sarà sviluppato da, Giappone e. Da tempo si vociferava di un interessamentoale adesso iniziano ad arrivare le prime aperture da parte dei promotori istituzionali. Durante la London defence conference, il ministro della Difesa britannico, John Healey, ha affermato che ilè “intenzionato a considerare” l’ingresso delnel. Secondo Healey, “ci sono state discussioni dettagliate tra le quattro nazioni per un po’ di tempo”, pur ammettendo però che “c’è ancora del lavoro da fare”. Questo nuovo sviluppo era stato anticipato anche dal ministro degli esteri, Antonio Tajani, che aveva dichiarato che “si sta lavorando” per l’estensione dela Riad.