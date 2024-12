Zonawrestling.net - Kofi Kingston: “Siamo davvero orgogliosi per i 10 anni del New Day”

Nonostante le frizioni trae Xavier Woods, che ormai vanno avanti da qualche tempo, questa notte a RAW si terranno le celebrazioni per i 10del New Day. Il gruppo, del quale non ha mai smesso di far parte anche Big E (seppur lontano ormai da dueper via dell’infortunio al collo), ha raggiunto svariati successi ed è considerato uno dei migliori team di sempre. Parlando dell’incredibile traguardo raggiunto,si è dichiarato orgoglioso di quanto fatto con i suoi amici.In un’intervista al New York Post, l’ex WWE Champion ha dichiarato:“Quando pena tutti i tag team che sono passati in WWE tendiamo a credere che siano durati più tempo di quanto abbiano fatto effettivamente. Per noi arrivare a 10 ani insieme è un traguardo incredibile e qualcosa di cui andiamo molto fieri, qualcosa in cui abbiamo investito tanto.