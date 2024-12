Zonawrestling.net - Italian Uppercut #196 – LW La Battaglia di Trivignano Report

Leggi su Zonawrestling.net

Nuovo appuntamento con l’editoriale dedicato alla scenaa, con ildello Show di debutto della Laguna Wrestling, andato in scena il 23 Novembre a(VE).La Promotion, fondata dall’arbitro e manager Filippo Malvezzi, ha sviluppato in intenso tam tam social (specie su Instagram), con un risultato ottimo allo Show di debutto: pur annunciando solo gli atleti presenti e non la Card, lo Show ha raggiunto il Sold Out, con oltre 200 spettatori paganti (e diverse persone rispedite a casa che erano arrivate all’ultimo senza prenotarsi, visto di persona all’ingresso).Dopo anni sono tornato in Veneto, arrivo a, classica cittadina della pianura veneta, alla Sala San Matteo, classica struttura polivalente che già nei miei primi anni di esperienze a bordoring avevo esplorato: mi ha ridato quelle vibes molto rock che avevo le prime volte a bordoring, in queste sale/teatro, spesso di circoli o strutture sociali.