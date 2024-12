Iodonna.it - Intanto sarà a Buckingham Palace per la visita ufficiale dell’Emiro del Qatar

Settimana ricca di impegni importanti per Kate Middleton. Dopo mesi di incertezze dovute alle cure per il tumore diagnosticatole all’inizio dell’anno – mesi segnati solo da una manciata di brevi apparizioni in pubblico – la principessa del Galles si prepara finalmente a un emozionante ritorno a corte. Ritorno in scena per Kate Middleton: sorrisi, eleganza e l’amore del principe William X Kate Middleton incontra l’Emiro delLa settimana royal di Kate, 42 anni, inizia domani, martedì 3 dicembre, quando la principessa si unirà al marito William nell’accogliere a corte Tamim, l’Emiro del, e la sceicca Jawaher (una delle sue tre mogli), a Kensington, la loro residenza londinese.