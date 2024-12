Guinea scontri durante una partita | bilancio sfiora 100 vittime dopo il panico di massa

Leggi su Sportface.it

Si contano purtroppo decine diinundiche ha coinvolto i tifosi che stavano assistendo alla sfida tra Nzerekore e Labe. Sul punteggio di 0-0,un cartellino rosso mostrato a un giocatore della squadra ospite nei minuti finali della, è iniziato il caos: i tifosi del Labe hanno iniziato a lanciare pietre e le forze di sicurezza hanno poi utilizzato gas lacrimogeni, scatenando ildi. “I servizi ospedalieri riferiscono unprovvisorio di 56” si legge in una nota ufficiale. Il primo ministro Amadou Oury Bah ha condannato gli “incidenti che hanno guastato latra le squadre di Labe e N’Zerekore”, in un post su Facebook. “Il governo sta monitorando la situazione e ribadisce il suo appello alla calma per non impedire ai servizi ospedalieri di prestare soccorso ai feriti”, ha aggiunto.