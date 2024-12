Oasport.it - Finali di Coppa Davis in Italia? Oggi l’annuncio dell’accordo fino al 2030

Leggi su Oasport.it

nuova capitale del tennis mondiale? Sembrerebbe proprio di sì. L’indiscrezione viene riportata in maniera dettagliata dalla Gazzetta dello Sport. Non sarebbero i cinesi o gli arabi interessati a ospitare la Final Eight di, ma proprio il Bel Paese. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, quest’alle 15.30 ci saràufficiale.A questa ora, infatti, è previsto a Londra il sorteggio per il primo turno dell’edizione 2025. Nella capitale britannica verranno estratti gli accoppiamenti per le sfide che apriranno la prossima competizione per Nazionali di tennis, in programma tra il 31 gennaio e il 2 febbraio.Un format che prevede 13 sfide con la consueta formula casa-trasferta.Da questo turno saranno esentate la detentrice del titolo e la nazione ospitante delle, con quest’ultima che sarà qualificata d’ufficio all’ultimo atto.