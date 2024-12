Bergamonews.it - De Roon e Zaniolo, l’Atalanta ammutolisce anche l’Olimpico: 2-0 sulla Roma

Uno dei gol più importanti della sua carriera nerazzurra, poche ore dopo il conferimento in Consiglio Comunale di Bergamo della benemerenza civica. Lunedì 2 dicembre 2024, il giorno di Marten de: festa bergamasca per un orgoglio orobico. Con la fascia di capitano al braccio, si è avventato su un pallone al limite dell’area che la schiena di Celik ha deviato dentro la sua porta con la schiena. Ma il gol è tutto di Marten. Ed è uno di quelli che hanno un peso specifico incalcolabile.Con il raddoppio diche, tra i fischi dei suoi ex tifosi, è come una cilieginatorta di una serata quasi perfetta. L’ottava vittoria consecutiva, l’ennesimo passo avanti di un’Atalanta che non ha alcuna intenzione di fermarsi e che nessuno ha trovato ancora il modo di rallentare. In aggiornamento.