Sport.quotidiano.net - Crisi nera per Ktm: quasi 3 miliardi di debiti. Ma il progetto MotoGp prosegue

Bologna, 2 dicembre 2024 – Gravefinanziaria per KTM. E’ insolvenza per l’azienda austriaca che ha presentato un piano di riorganizzazione con i creditori ed entro febbraio si capirà se sarà stato accettato oppure no. Il piano di insolvenza è stato presentato venerdì presso il tribunale di Ried e riguarda KTM AG e le due controllate KTM Forschungs e KTM Components, oltre a 3.623 dipendenti a rischio per i loro stipendi e per i loro posti di lavoro. Si parla di un debito consistente dacon circa 2500 creditori in attesa. All’interno di questa difficileeconomica, KTM Ag ha un debito di oltre un miliardo di euro ed è esposta con le banche austriache, oltre a un debito con i fornitori di poco meno di 400 milioni di euro. E i dipendenti? Attendono i loro stipendi arretrati (circa 40 milioni in totale).