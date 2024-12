Inter-news.it - Biasin: «Inter e Napoli per lo Scudetto. Una differenza tra le due»

La lotta traper loè proseguita, ma a metà. I nerazzurri non hanno giocato, Fabriziointanto dice la sua sullo scontro su Radio Sportiva.SCONTRO –hanno pareggiato per 1-1 nello scontro diretto di San Siro e si fanno battaglia a distanza in questo campionato. I partenopei sbagliano poco, veramente poco. Anche con il Torino hanno vinto trovando la rete di Scott McTominay, invece i nerazzurri non hanno giocato. La causa è stata il malore di Edoardo Bove, fortunatamente rientrato e non fatale., la lottaper– Sulle due squadredice: «Io penso che ilabbia molte possibilità di competere per loallo stesso modo dell’. Ieri ha vinto con merito e ha rischiato poco, solo l’occasione di Coco.