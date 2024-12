Australian Open 2025 | Sinner Alcaraz e Djokovic tra i protagonisti dell’Opening Week

Leggi su Sportface.it

Ci sarà anche Janniktra idell’ingdegli, ovvero la settimana antecedente al torneo dedicata ad eventi d’intrattenimento e partite di beneficenza. “L’inizierà alla grande con un’offerta di tennis e intrattenimento incredibile come mai prima d’ora, e più aree aperte durante la settimana di apertura”, ha affermato il direttore dell’Tournament Craig Tiley. “Ci saranno quattro spettacolari serate di partite di beneficenza alla Rod Laver Arena con un’incredibile line-up di star internazionali tra cui il nostro 10 volte campione Novak, il campione del 2024 e numero 1 del mondo Jannik, la superstar spagnola Carlose Qinwen Zheng. Anche glii Alex de Minaur e Alexei Popyrin gareggeranno contro il meglio del meglio per intrattenere i fan e sostenere una serie di enti di beneficenza per bambini attraverso l’Tennis Foundation”, ha proseguito Tiley.