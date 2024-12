Spazionapoli.it - “Ultimatum per un azzurro”, aumenta la tensione per il rinnovo: la decisione del Napoli

Sono ore molto calde in casa. La società azzurra è alle prese con unche però non decolla. In casaè partita la stagione dei rinnovi. Diversi azzurri hanno iniziato a trattare con la società per i rispettivi prolungamenti contrattuali. Concludere nuovi accordi non è mai semplice, ancor più se le parti hanno delle visioni molto diverse. Ad oggi, infatti, la dirigenza azzurra è focalizzata su una situazione molto delicata che al momento starebbe destando più di qualche preoccupazione.Nel mirino di Aurelio De Laurentiis e non solo, c’è ildi Alex Meret. L’estremo difensore delsembra rinato con Antonio Conte, motivo per il quale gode della fiducia completa da parte del club. Non a caso, le trattative legata alsono in corso da diverse settimane, ma l’accordo non è stato raggiunto.