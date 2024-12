Spazionapoli.it - “Sensazioni da Scudetto?”: capitan Di Lorenzo fa sognare i tifosi

Le parole del difensore partenopeo arrivate nel post-gara di Torino Napoli fanno impazzire iazzurri, spunta il commento sullo.Prosegue la striscia di vittorie del Napoli, uscito anche dall’Olimpico di Torino con i tre punti tra le tasche. La formazione di Antonio Conte ha conservato il primato in classifica, allungando sulle rivali – Inter e Fiorentina dovranno recuperare la sfida del Franchi – e iniettandosi una grande dose di fiducia. Altro clean sheet, il nono in campionato, che manifesta la solidità difensiva della squadra a cui si unisce un fondamentale cinismo sotto porta.L’entusiasmo in casa napoletana è alle stelle, inevitabilmente si inizia a parlare di. Proprio sul tema è intervenuto anche ilo Giovanni Di, che nel post-partita ha fattol’intera tifoseria partenopea.