"Piersilvio Berlusconi...". Colpo di scena: chi si presenta in studio da Fazio | Guarda

"La coppia che non ti aspetti". Commentano così la presenza di Gerry Scotti nellodi Che Tempo Che Fa sul Nove. Il conduttore Mediaset è infatti ospite di Fabio. Dopo aver omaggiato la carriera del volto televisivo di Canale 5, si passa all'intervista. Immediatamente Gerry ironizza: "ci stando", "Buonasera", lo segue a ruota. E ancora, Gerry riporta un aneddoto sul primo incontro con Silvio: "C'è Silvio, io mi fermo. Lui per farsi sentire da me dice 'sarebbe quello lì? Claudio (Cecchetto) se me lo dicevi prendevo il mio ragioniere in Brianza'". Anni dopo, ben 35 da quel primo incontro, "al funerale di Raimondo Vianello, Silviomi disse 'vedi io tanti anni fa ti ho detto che assomigliavi al mio ragioniere, ma ora ti devo dire una cosa: ovunque io sia quando accendo la tv, se c'è la tua faccia io mi sento a casa'".