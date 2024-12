Ilgiorno.it - Piazze e stazioni sotto controllo a Castano Primo. Ex carabinieri in campo contro spaccio, truffe e risse

(Milano), 1 dicembre 2024 – Garantire maggior sicurezza grazie all’impegno degli exresidenti in città, che avranno il compito di vigilare per prevenireed episodi di malavita. Va in questa direzione la proposta condivisa tra l’Amministrazione comunale e l’Associazione nazionale. A loro, agli ex, è stato affidato il compito di presidiare la piazza del mercato nella giornata di giovedì, la stazione ferroviaria e il cimitero. Ma anche garantire una presenza riconoscibile per le vie della città per rapportarsi con la popolazione e i commercianti ascoltando le varie richieste ed esigenze, pronti a segnalare possibili criticità o emergenze. Lonei boschi “Ringraziamo il gruppo per esserci sempre ed essere un punto di riferimento per la nostra comunità – dice l’assessore alla Sicurezza, Carlo Iannantuono –.