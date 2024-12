Lanazione.it - "Patto di ferro tra quattro Comuni . Così rilanciamo il turismo umbro"

Con la firma delI’intesa tra idi Deruta, Torgiano, Cannara e Bettona, sono state messe le basi per una cooperazione territoriale con finalità turistiche. Il sindaco di Deruta Michele Toniaccini chiarisce alcuni passaggi. 1 Lo scopo del protocollo? "Fare rete e condividere un percorso univoco per una promozione capace di intercettare flussi turistici con maggiore efficacia. Questo per far vivere ai turisti una esperienza unica, grazie alle nostre eccellenze tra ceramica, cultura e enogastronomia. La vicinanza e la collaborazione con l’aeroporto aiuterà a fare il resto". 2 Che compiti vi siete dati come Municipi? "Tutti edovremo svolgere un ruolo attivo per agevolare il mantenimento e lo sviluppo economico del territorio condividendo azioni finalizzate a potenziare la promozione dell’attrattività dei territori stessi, incoraggiati anche dai dati registrati nel corso del 2023".