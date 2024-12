MOVIOLA – Udinese-Genoa contatto Toure-Zanoli | espulso il difensore dopo 4 minuti

Leggi su Sportface.it

Episodio daal 3? di, match della quattordicesima giornata di Serie A 2024/2025.stava approfittando di un errore sul retropassaggio di, che ha allargato il braccio colpendo al volto l’esterno rossoblù. L’arbitro Aureliano ha fatto in un primo momento proseguire, ma il Var ha richiamato il direttore di gara che ha così concesso il fallo estraendo il cartellino rosso all’indirizzo del centrale friulano. L’giocherà di fatto tutta la partita in 10 uomini. Match in discesa per ilche usufruisce di una delle espulsioni più rapide della storia del calcio italiano. Il gioco è ripreso con il calcio di punizione dal limite con Okoye che ha neutralizzato il tiro di Pinamonti.ilSportFace.