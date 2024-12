Inter-news.it - Marotta: «Inter punta sempre allo scudetto. Nessun contatto per i parametri zero»

Giuseppesi è espresso nel pre-partita di Fiorentina-. Questo il commento da lui rilasciato in vista del match e del prosieguo della stagione.LE DICHIARAZIONI – Giuseppeha parlato a Sky Sport alla vigilia di Fiorentina-: «Non è una partita, ma costituisce comunque un test importante per misurarci con una squadra importante. Così capiremo dove siamo e dove possiamo arrivare. Risulta essere consuetudine che calciatori che potrebbero svincolarsi vengano associati ai grandi club europei. In questo momento, noi abbiamo un club che è all’altezza rispetto ai nostri obiettivi. La nostra intenzione èquella di sondare eventuali situazioni che possono essere congeniali per il nostro modello. Che stiamo negoziando qualcosa non è la realtà, ora. Io rappresento un grande club, oltretutto campione d’Italia».