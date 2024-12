Sbircialanotizia.it - M91 ucciso nella notte, On. Brambilla: “Ennesima vergogna di Fugatti e della sua ossessione per gli orsi”

Leggi su Sbircialanotizia.it

“Quanto avvenuto questaè l’dimostrazione dell’dei politici trentini per gli: per chi ama gli animali e passa la propria vita a difenderli e per la stragrande maggioranza degli italiani che è contraria alla loro uccisione tutto ciò è inaccettabile!”. A dirlo l’on. Michela Vittoria, presidenteLega Italiana Difesa Animali .L'articolo M91, On.: “disuaper gli” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.