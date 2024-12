Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km mass start Ruka 2024 in DIRETTA: Diggins e Amundsen trionfano in volata! Ganz migliore azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.23: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana per la seconda tappa della Coppa del Mondo di sci dia Lillehammer, si spera con un’Italia più in palla. Buona domenica!12.21: Arriva anche l’unica italiana in gara. Anna Comarella 39ma a 4’24”. C’è poco da dire.12.20: Chesi è riportata sotto con una grande azione alle due norvegesi, si era perfino staccata a 2 km dalla fine ma ha saputo rientrare e ha fatto la differenza negli ultimi 20 metri della salita dove ha lasciato dietro tute le altre, soprattutto Sundling che sembrava favorita in12.18: Quinto posto per Carl, poi Hennig, Stadlober, Sanness, Andeon, Laukli12.17. JESSIE!!! Sembrava in difficoltà la statunitense ma sulla salita si è ritrovata ed è uscita davanti ed ha rintuzzato il tentativo di rimonta di una specialita della sprint come Sundling, terzo posto per Heidi Wweng, quarta Johaug che non è una specialista delle volate e si è un po’ piantata nella parte finale della salita12.