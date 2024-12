Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: la sesta per la scossa? Partita chiave a Singapore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAncora una volta buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladelladel match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju. Si ricomincia, prima del secondo giorno di riposo, dal 2,5-2,5.Potenzialmente questo è uno tra i momenti decisivi del confronto, e ad essere di aiuto, in un certo senso, è il fatto che si sia alla vigilia di un lunedì senza doversi presentare in sala di gioco al Resorts World Sentosa. Nelle ultime occasioni dal 2018 in avanti, infatti, le partite hanno avuto o un esito di patta complicatissima o un’aura di storia, quando non addirittura di leggenda (leggere alla voce 3 dicembre 2021, Carlsen-Nepomniachtchi).Il vantaggio psicologico sembra star andando pian piano dalla parte di