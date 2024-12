Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 0-0, A1 volley femminile in DIRETTA: equilibrio nel primo set, 13-12

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERGAMO-MILANO DIDALLE 17.0013-12 Diagonale vincente di Mims.13-11 Errore in battuta anche per Squarcini.12-11 Questa volta l’azzurra sbaglia il servizio.12-10 ACE LUBIANNN!11-10 Contesa tra Wolosz e Alsmaier sottorete, il pallone non rimane in campo: l’ultimo tocco è della tedesca, punto.10-10 Parallela di Alsmaier, palla fuori di poco.9-10 Mani out di Gabi.8-10 Passa l’attacco morbido tentato da zona 2 da Squarcini.8-9 Sbaglia il servizio Mims.7-9 Errore in ricezione di Gabi.7-8 Attacco vincente di Ishikawa.7-7 Frustata vincente da zona 2 di Haak.6-7 Passa l’accelerazione di Ishikawa.6-6punto del match firmato da Haak.5-6 Mani out da zona 2 di Alsmaier.5-5 Passa l’attacco di Chirichella.