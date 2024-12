Biccy.it - Il vero motivo dell’abbandono di Mariotto: parlano fonti di Ballando

Non solo il battibecco tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, o l’infortunio di Samuel Peron, sostituito al volo da Pasquale La Rocca, ieri sera aCon le Stelle c’è stato un altro colpo di scena, l’abbandono in diretta di Guillermo. Il giurato si è alzato dalla sua sedia ed ha lasciato lo studio, facendo nascere mille ipotesi, ma adesso sappiamo ildella sua uscita improvvisa.Subito dopo la performance di Amanda Lear (che si è esibita in qualità di ballerina per una notte),con tono vagamente polemico ha detto: “Posso parlare De Andreis? Scusate tutti perché posso parlare”. Quasi certamente si riferiva all’autore Giancarlo De Andreis. Pochi istanti dopo il giurato si è rivolto ad Amanda e ha detto: “Portami via con te”. Come se non bastasse l’uomo si è alzato per andare ad abbracciare la Lear e Milly Carlucci l’ha riportato con i piedi per terra: “sei un giudice, torna a fare il giudice”.