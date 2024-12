361magazine.com - Caterina Balivo torna con “La Volta Buona”: gli ospiti da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre

con una nuova settimana di La, tutti glida, in diretta dalle 14.00 alle 16.00Nuova settimana in compagnia dicon La, il programma firmato Rai 1, in onda tutti i giorni, da, in diretta dalle 14.00 alle 16.00.Ad aprire la settimana, lunedì 2, il talk sul Festival di Sanremo con il commento in studio sui cantanti in gara nella prossima edizione, insieme a Chiara Iezzi, Jasmine Carrisi e Marco Carta. Imperdibile poi, come ogni lunedì, il focus sull’ultima puntata di Ballando con le Stelle, in compagnia di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, Rossella Erra, Rosanna Lambertucci, Fabio Canino e Simone Di Pasquale. Inoltre, ci sarà anche Red Canzian, che ha pubblicato il libro Centoparole per raccontare una vita.