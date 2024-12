Iltempo.it - Affittano una casa per una vacanza e poi la occupano: "Impossibile cacciarli"

Ristruttura un appartamento e lo affitta come bed and breakfast, ma gli ultimi inquilini si insediano e non se ne vanno più. A quanto riportano il Corriere del Veneto e altra stampa locale, il protagonista della disavventura è L.S., proprietario di un appartamento alle porte di Padova, in via Pontevigodarzere, che racconta come l'ultima coppia di «turisti» che ha ospitato nel b&b non se ne sia più andata. Anzi, ha portato dentro una decina di familiari, bambini piccoli e altri parenti. «Un incubo - dice L.S. - Quando sono arrivati non ci siamo allarmati, sembrava una famiglia normale», ma, trascorsi i quattro giorni canonici di permanenza, «non hanno dato segno di volersene andare» e «quando abbiamo insistito perché lasciassero l'appartamento ci hanno anche minacciato e insultato, dicendo che avevano deciso di occuparci lae hanno aggiunto che loro sono 'zingarì, usando questo termine, e che la legge sarebbe stata dalla loro parte».