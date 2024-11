Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-11-2024 ore 16:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno è nel caos secondo l’osservatorio Siriano per i diritti umani un gruppo di monitoraggio con sede nel Regno Unito gli Egizi e Ribelli hanno preso il controllo dei diversi quartieri della seconda città più grande del paese lo riporta la BBC conservatoria dichiarato che le hanno occupato la maggior parte della città dai centri governativi alle prigioni un video pubblicato su un canale affiliato al gruppo militante islamista sembra mostrare Combattente livelli a bordo di veicoli all’interno di Aleppo i livelli armati hanno ripreso controllo anche della grande moschea L’obiettivo è stata lanciata e risposta recente aumento dei bombardamenti da parte di Siri e Russia contro le aree controllate dai ribelli nella zona meridionale di Drive risposta Maggiore dispiegamento militare di Damasco vicino alle linee di fronte in previsione di una possibile offensiva di terra nell’aria autorità siriane hanno decretato il coprifuoco ad Aleppo dipartimento delle operazioni militari del paese ha difeso la misura con un modo per mettere in sicurezza all’aria schierare porte di sicurezza secondo una dichiarazione raccolta dalla rete televisiva siriana abbiamo degli Stati Uniti il premier canadese Justin trudeau è sbarcato ieri sera in Florida per incontrare Donald Trump amara lago do La minaccia del presidente eletto di imporre nel giorno del suo insediamento da vista del 25% sui beni provenienti dal Canada al Messico finché i due paesi confinanti non metteranno fine al traffico di droga ed irregolari negli Stati Uniti lo scrive New York Times La minaccia è stata anche vista come una tattica per rinegoziare l’accordo commerciale tra le tre nazioni Nord America in Europa la commissione ha un cesso la benedizione finale alle nozze e Lufthansa prendo l’altra dalla nascita del gruppo aereo più grande d’Europa il pacchetto definitivo di impegni inviato dal MEF dal Colosso tedesco della newco tricolore del 11 novembre scorso dopo una lunga serie di tensioni e l e tanto coerente con i patti presi nell’intesa da avallata da Bruxelles il 3 luglio scorso un via libera arrivato quasi sul gol del mandato di fonderlaien ora ha festeggiato il ministro Giorgetti il traguardo del Cloud l’orizzonte resta da percorrere soltanto l’ultimo miglio un passo finale che la compagnia tedesca subito voluto garantire si comprerà all’inizio del 2025 per blindare un’operazione del valore complessivo di 829 milioni di euro grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa