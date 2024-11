Ilgiorno.it - Tradizione e genialità. Tre chef hanno sedotto i critici della Rossa nella provincia stellata

Non tra i monti e i sette laghi, noncittà giardino. Èindustriale, in quel Basso Varesotto che già si fonde col Milanese, che si trovano i ristoranti più interessanti secondo la Guida Michelin 2025, recentemente presentata. Perde l’ambita stella La Tavola del Porticciolo, a Laveno, la guadagna Acqua Restaurant di Olgiate Olona, che va ad affiancarsi al vicino di casa Acquerello (Fagnano Olona) e al saronnese Sui Generis, entrambi confermati con una stella Michelin. È dunque qui, tra capannoni industriali e ipermercati con annesse catene di fast food, che si trovano le nicchie gourmet più interessanti del Varesotto, i locali capaci di sedurre idell’autorevole guida. L’Acquerello, stellato dal 2014, è ormai il decano. Al timone c’è Silvio Salmoiraghi, allievo del grande Gualtiero Marchesi per il quale nutre una sorta di venerazione.